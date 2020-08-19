«Это неуважение»: Эмбер Херд раскритиковали за выбор наряда для посещения мечетей в Стамбуле

Звезды / Новости 19 августа 2020

Cosmo

После завершения слушаний по иску о клевете, поданного Джонни Деппом против Эмбер Херд, актриса решила немного сменить обстановку и отправилась на отдых в Турцию. Судя по фото в Instagram звезды, сейчас она находится в Стамбуле, много гуляет и любуется красотой местных мечетей. И все бы хорошо, но и здесь не обошлось без скандалов.

Так, в комментариях к одному из фото Эмбер подписчики в пух и прах раскритиковали наряд, который она выбрала для посещения священных мест — они назвали неуважением к местным традициям тот факт, что актриса не надела под шелковую комбинацию нижнее белье.

Немного позже Херд ограничила возможность комментирования снимка, однако на выпады со стороны подписчиков так и не ответила.