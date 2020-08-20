«Это невозможно из-за ее опекунов»: бывший муж Бритни Спирс признался, что хочет вернуть ее

Звезды / Новости 20 августа 2020

Cosmo

Недавно поклонники Бритни Спирс создали движение #FreeBritney, призванное освободить певицу из-под опекунства ее отца и менеджера. К нему присоединяются не только фаны звезды, но и ее коллеги по цеху и близкие люди, среди которых, в частности, друг детства и бывший муж Бритни Джейсон Александр.

На днях мужчина, который принял участие в акции протеста #FreeBritney в Лос-Анджелесе, признался изданию Us Weekly, что хотел бы попробовать начать все сначала с экс-супругой, но не может из-за все тех же опекунов.

«Я определенно люблю ее. Я хотел бы так или иначе вернуться в ее жизнь, но из-за ее опекунов это невозможно. Нам никогда не давали шанс попробовать все сначала. Если у нее все еще есть чувства ко мне, мы могли бы посмотреть, что из этого получится», — отметил Джейсон.

Александр также рассказал о том, что в личных разговорах Бритни не раз признавалась, что хочет выйти из-под опекунства, и что оно негативно влияет на ее жизнь. «Пора пококончить с этим», — резюмировал мужчина.

Напомним, Бритни и Джейсон знакомы с дества. В 2004 году звезды поженились в Лас-Вегасе, но их брак продлился всего лишь 55 часов. Несмотря на это, они долгие годы продолжали поддерживать дружеские отношения.