«Это очень грустно»: Дженнифер Энистон рассказала, на когда перенесли съемки нового эпизода «Друзей»

Звезды / Новости 10 августа 2020

Cosmo

Пандемия коронавируса изменила планы без прувеличения всего мира. Звезды откложили свои свадебные церемонии до лучших времен, а также на время был приостановлен съемочный процесс самых нашумевших фильмов и сериалов, в частности, нового эпизода легендарных «Друзей». О том, когда же все-таки начнется работа над долгожданным продолжением, Дженнифер Энистон рассказала в интервью Deadline.

Так, по словам актрисы, каст и съемочная группа планируют приступить к съемкам в 2021 году.

«Это очень грустно, но нам снова приходится все переносить. Мы подумали о том, что не сможем снимать с живой аудиторией в этот период. Сейчас это небезопасно», — отметила звезда.

Впрочем, исполнительница роли нашей любимой Рэйчел Грин остается оптимистично настроенной и призывает поклонников сериала последовать ее примеру.

«А знаете что? Благодаря этому у нас будет больше времени на то, чтобы придумать что-то еще более захватывающее и веселое. Так что я вижу стакан наполовину полным. Мы ведь никуда от вас не денемся. Простите, но вы никогда не сможете избавиться от «Друзей». Мы с вами на всю жизнь, ребята», — резюмировала Энистон.