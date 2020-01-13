Это официально: Джиджи Хадид и Зейн снова вместе

Звезды / Новости 13 января 2020

Cosmo

Фанаты ликуют: одна из самых красивых и талантливых пар снова вместе: Джиджи Хадид и Зейн сошлись. Напомним, что о своем (очередном) разрыве они сообщили в конце 2018-го и с тех пор их связывали только дружеские отношения.

Но на этих выходных парочка попала в объектив папарацци во время прогулки по ночному Нью-Йорку. Влюбленные выглядели очень счастливыми, крепко держались за руки и обнимались. Новость тут же разлетелась по всех зарубежных СМИ: Джиджи Хадид и Зейн снова вместе!

Чуть позже пара еще раз подтвердила этот факт — Джиджи и Зейн были замечены вместе в ресторане на праздновании дня рождения последнего. Очень рады за эту красивую пару!