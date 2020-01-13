Это официально: Джиджи Хадид и Зейн снова вместе
Фанаты ликуют: одна из самых красивых и талантливых пар снова вместе: Джиджи Хадид и Зейн сошлись. Напомним, что о своем (очередном) разрыве они сообщили в конце 2018-го и с тех пор их связывали только дружеские отношения.
Но на этих выходных парочка попала в объектив папарацци во время прогулки по ночному Нью-Йорку. Влюбленные выглядели очень счастливыми, крепко держались за руки и обнимались. Новость тут же разлетелась по всех зарубежных СМИ: Джиджи Хадид и Зейн снова вместе!
Публикация от Just Jared (@justjared) 11 Янв 2020 в 9:20 PST
Чуть позже пара еще раз подтвердила этот факт — Джиджи и Зейн были замечены вместе в ресторане на праздновании дня рождения последнего. Очень рады за эту красивую пару!
Публикация от Just Jared (@justjared) 12 Янв 2020 в 9:41 PST