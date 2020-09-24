Это официально: Джиджи Хадид впервые стала мамой (и поделилась трогательным фото дочери в Instagram!)

Звезды / Новости 24 сентября 2020

Cosmo

Утро начинается с отличных новостей: Джиджи Хадид и Зейн Малик сообщили в своих соцсетях о том, что впервые стали родителями, и уже поделились первым фото своей крошечной дочери.

«Наша девочка появилась на свет в эти выходные и уже изменила наш мир. Мы просто влюблены в нее», — написала модель в своем Instagram.

Трогательным фото малышки поделился и ее звездный отец Зейн Малик. Певец сообщил, что крошка здорова и что он не в силах выразить свою любовь к ней.

«Рад знать ее, горд называть ее своей и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе», — написал счастливый папа.

Мимими дня!