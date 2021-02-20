Это официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Звезды / Новости
20 февраля 2021
Cosmo

Слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст находятся на грани развода, появились еще прошлой весной, когда весь мир сидел на жестком карантине. А в начале января инсайдеры сообщили, что звезда реалити уже даже успела нанять самого известного адвоката по звездным разводам Лору Вассер, которая будет защищать ее интересы в суде. «Пока они держат эту новость в тайне, но они все же решились сделать это», — говорили источники, приближенные к супругам. 

А вчера новость о разрыве пары подтвердилась официально. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Верховный суд Лос-Анджелеса и представителя Ким Кардашьян, которые подтвердили, что зезда подала документы о разводе.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст в браке с 2014 года. Супруги воспитывают четверых детей. 

 

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Фото: Gettyimages
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