Это официально: королева Елизавета приняла решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости
14 января 2020
Cosmo

В понедельник, 13 января, в Сандрингеме состоялась встречать Елизаветы ІІ, принца Чарльза, а также принцев Уильяма и Гарри. На ней королева приняла решение по поводу будущего герцогов Сассекских, которые пожелали отделиться от монаршей семьи — так, она решила поддержать внука и его жену в их желании жить независимо в финансовом плане, однако хочет, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме. 

«Мы полностью поддерживаем решение Гарри и Меган начать отдельную жизнь в качестве молодой семьи. Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в качестве полноценных членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой своей жизнью, оставаясь в то же время ценной частью моей семьи.

Гарри и Меган дали понять, что в своей новой жизни они не желают  зависеть от государственных средств. Поэтому мы приняли решение о переходном периоде, в течение которого герцоги Сассекскиебудут проводить время в Канаде и Великобритании», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

5 5 2
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшие образы для

встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Лучшее место для

зимнего отдыха
Тимур Мирошниченко

Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
Читайте также
1
Образ дня: Кэндис Сванепул в обтягивающем черном платье
2
Учимся у Селены Гомес: как собрать правильный монохромный лук
3
Как Меган Маркл проводит время в Канаде
4
Селена Гомес вновь заступилась за Хейли Бибер
5
Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о своей вражде
Звезды / Новости
Это интересно

Прощай, Илон Маск: Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с… девушкой!

Кто стал новой избранницей актрисы?  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Каждый из нас сам по себе»: принцы Уильям и Гарри официально прокомментировали слухи об их ссоре

Братья объединились, чтобы наконец расставить все точки над «і».  

Звезды / Новости

Стальной пресс и стройные ноги: 52-летняя Николь Кидман показала идеальную фигуру в купальнике

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он ее очень ранил»: что думает Кейт Миддлтон о решении принца Гарри сложить полномочия

Кажется, герцоги Сассекские расстроили абсолютно всех.

Звезды / Новости
Это интересно

С тостером вместо сумки: Селена Гомес удивила всех последним выходом в свет

Что бы это значило?  

Звезды / Новости
Это интересно

Смокинг и фирменная улыбка: помолодевший Брэд Питт подтверждает статус секс-символа в новой съемке

Hot!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Неплохой старт: Меган Маркл нашла новую работу 

Герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов Disney.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: Джиджи Хадид и Зейн снова вместе

Спустя год после разрыва!  

Звезды / Новости

Майли в прошлом: Лиам Хемсворт был замечен за страстными поцелуями с известной моделью

Они все-таки вместе!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно»: принц Уильям прокомментировал решение принца Гарри отказаться от королевских полномочий

Драма продолжается.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Они чувствуют, что их просто изгнали»: друг принца Гарри раскрыл причины их с Меган Маркл отделения от королевской семьи

Это очень грустно. 

Звезды / Новости

«Неискренне и формально»: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения

А нам кажется, что довольно доброжелательно.

Звезды / Новости

Чистый секс: Белла Хадид, Хейли Бибер и другие разделись для горячего календаря V Magazine

So hot.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Роковые 27: в США скончался актер сериала «Американская история ужасов»

Кошмарно.

Звезды / Новости
Это интересно

После 5 лет молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом — о любви, депрессии и бывшем бойфренде

Певица призналась, что каждая песня из альбома — о самом личном.  

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Лучшее место для зимнего отдыха
3
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
4
До сліз: як в Австралії рятують тварин від масштабної пожежі
5
«Вы не найдёте здесь чай с ромашкой, мятой и мелиссой, потому что китайцы мало спят и много трудятся», — Екатерина Кухар
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.