Это официально: королева Елизавета приняла решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости 14 января 2020

Cosmo

В понедельник, 13 января, в Сандрингеме состоялась встречать Елизаветы ІІ, принца Чарльза, а также принцев Уильяма и Гарри. На ней королева приняла решение по поводу будущего герцогов Сассекских, которые пожелали отделиться от монаршей семьи — так, она решила поддержать внука и его жену в их желании жить независимо в финансовом плане, однако хочет, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме.

«Мы полностью поддерживаем решение Гарри и Меган начать отдельную жизнь в качестве молодой семьи. Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в качестве полноценных членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой своей жизнью, оставаясь в то же время ценной частью моей семьи.

Гарри и Меган дали понять, что в своей новой жизни они не желают зависеть от государственных средств. Поэтому мы приняли решение о переходном периоде, в течение которого герцоги Сассекскиебудут проводить время в Канаде и Великобритании», — говорится в заявлении Букингемского дворца.