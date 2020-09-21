Это официально: Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно

Звезды / Новости 21 сентября 2020

Cosmo

В первых числах января этого года Наталья Водянова сообщила о помолвке с Антуаном Арно — тогда модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте милое фото с женихом, на котором продемонстрировала роскошное обручальное кольцо. А на днях стало известно, что влюбленные связали себя узами брака, не дожидаясь конца пандемии. Церемония была совершенно секретной и прошла в здании парижской мэрии.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно встречаются с 2011 года и воспитывают вместе двух сыновей: 6-летнего Максима и 4-летнего Романа. Поздравляем прекрасную пару с новым этапом!