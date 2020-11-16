Это официально: Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались после восьми лет отношений

Звезды / Новости 16 ноября 2020

Cosmo

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались после восьми лет отношений. Как сообщил инсайдер изданию People, это случилось еще в начале года, однако звезды не хотели делать свою личную жизнь достоянием общественности.

«Расставание, которое произошло еще в начале года, было мирным. Сейчас они вместе воспитывают своих детей, которые всегда были главным приоритетом в их отношениях», — сообщил анонимный источник, приближенных к бывшим возлюбленным.

Напомним, Оливия и Джейсон познакомились на съемках шоу Saturday Night Live в 2011 году, а через шесть месяцев начали встречаться. У звезд двое детей: 6-летний Отис Александр и 4-летняя Дейзи Джозефин.