«Это он подтолкнул ее к этому»: Дженнифер Энистон снимется в перезапуске «Друзей» из-за Брэда Питта

Звезды / Новости
4 марта 2020
Cosmo

Недавно стало известно о том, что перезапуску легендарного сериала «Друзья» все-таки быть. И, как оказалось, за это мы должны благодарить... Брэда Питта. Так, на днях в западных СМИ появилась информация о том, что именно бывший муж подтолкнул одну из главных звезд шоу Дженнифер Энистон, которая до последнего сомневалась, соглашаться на участие в проекте или нет, к положительному ответу продюсерам. 

Питт, с которым звезда в последнее время снова сблизилась, заверил, что порадовать поклонников культового шоу и еще раз почтить его успех — это «прекрасная идея». И мы с этим полностью согласны.

Спасибо, Брэд! 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: кадр из сериала, giphy.com
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