«Это оскорбление всего британского народа»: отец Меган Маркл резко высказался о конфликте Меган и Гарри с Елизаветой II

Звезды / Новости
26 февраля 2020
Cosmo

Скандал вокруг отделения Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи продолжается. Так, на прошлой неделе стало известно, что королева Елизавета решила запретить паре использовать их титул и само слово «королевский» для своих коммерческих проектов. Реакция Меган Маркл и принца Гарри была незамедлительной и явно пришлась не по душе королевскому двору.

Так, супруги заявили, что «у монархов нет полномочий запрещать слово «королевский» за границами страны. Это не их юрисдикция». Отец Меган Маркл, который не раз уже делал скандальные заявления в адрес дочери, и здесь не удержался от комментариев. 

«Я очень огорчен из-за Меган и Гарри. Не думаю, что они имеют право использовать слово «королевский». И они не имеют право так говорить с королевой. Я считаю, что это оскорбление королевы и всего британского народа», — оценил ситуацию Томас Маркл. 

А также добавил: «Моя дочь бросила меня за день до того, как вышла замуж, она бросила мою семью, всех родных. А теперь она бросает британскую семью».

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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