«Это отвратительно»: Роуз МакГоуэн раскритиковала Натали Портман за ее наряд на «Оскаре 2020»

Звезды / Новости 14 февраля 2020

Cosmo

Пожалуй, самым обсуждаемым нарядом церемонии «Оскар-2020» стал образ Натали Портман — актриса появилась на красной дорожке в платье Dior и кейпе, на котором были вышиты имена женщин-режиссеров, не номинированных на награду в этом году. И если одни остались в восторге от идеи звезды, то другие были ею крайне возмущены. Так, например, Роуз МакГоуэн назвала поступок актрисы дешевым трюком и объяснила на своей странице в Facebook, почему так считает.

«Это смело? Вовсе нет. Это больше похоже на актрису, которая исполняет роль той, кому не все равно. Так делают многие из них. Мне действия Портман кажутся глубоко оскорбительными для тех, кто правда занимается делом. Я пишу эти строки не из-за горечи, просто это отвратительно. Натали, за свою долгую карьеру вы работали с двумя женщинами-режиссерами — одной из них были вы. В вашей продюсерской компании работает лишь одна женщина-режиссер — и это снова вы. Проблема в вас, Натали. Пустые слова — это проблема. Фальшивая поддержка женщин — проблема», — заявила Роуз.

А кого из актрис поддерживаешь в этой ситуации ты?