«Это полная ерунда»: Эмма Уотсон раскритиковала традиционную концепцию брака

Звезды / Новости
1 апреля 2020
Cosmo

На днях звезда «Гарри Поттера» и «Маленьких женщин» Эмма Уотсон для новое интервью для Teen Vogue, в котором откровенно заговорила о традиционном и ЛГБТ-браке. 

Так, актриса полностью раскритиковала первый, заявив, что у людей по поводу классического брака слишком много стереотипов и предубеждений: «Мнение, что отношения в семье должны быть легкими и ненапряжными, что супруги должны чувствовать друг друга и понимать с полувзгляда, — это полная ерунда! Это просто невозможно! 

Мне кажется, что отношения в паре необязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять свои задачи и зоны ответственности».

Кроме того, Эмма Уотсон поделилась, что считает отношения в однополых парах более здоровыми и органичными: «Многие здоровые отношения, которые я видела, были именно в однополых парах. Думаю, это связано с тем, что им легче договариваться друг с другом. Они говорят о тех или иных вещах вместо того, чтобы спорить из-за несовпадающих ожиданий…  Люди нетрадиционной ориентации — лучшие коммуникаторы на свете. Они знают все о согласии, говорят прямо и откровенно. Нам всем стоит этому поучиться».

А что ты думаешь по этому поводу?


 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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