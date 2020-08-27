«Это продолжается с 14 лет»: Белла Хадид рассказала о своей борьбе с болезнью Лайма

Звезды / Новости 27 августа 2020

Cosmo

В последнее время все больше звезд решаются на откровенные признания о своих недугах, чтобы подать пример своим поклонникам и продемонстрировать, что говорить об этом — не стыдно и абсолютно нормально. Белла Хадид, к примеру, на днях откровенно рассказала о том, как ей живется с болезнью Лайма (ее еще называют боррелиоз — инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев передается через укус клеща).

По словам модели, уже около девяти лет она страдает от таких неприятных симптомов, как помутнение сознания, головокружение, тошнота, бессонница, перебои в сердечном ритме, боль в суставах и не только. Полный их перечень звезда опубликовала в своих Instagram-сториз.

«Каждый день я ощущаю как минимум 10 из этих симптомов, и они не ослабевают. Это продолжается примерно с 14 лет, но симптомы стали проявляться более агрессивно после того, как мне исполнилось 18», — призналась Белла.

Напомним, в своем интервью Evening Standard в 2015 году модель рассказывала о том, что из-за болезни однажды забыла дорогу домой, а также о том, что в определенный момент ей пришлось продать свою любимую лошадь, потому что у нее не было сил о ней заботиться.

«Если бы я могла преуспеть в верховой езде, я бы, возможно, не стала моделью. Я не знала, что заболею», — отметила тогда Хадид.

Напомним, в семье модели от этой болезни страдают также ее мама Иоланда и брат Анвар.