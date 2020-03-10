«Это самая страшная боль, которую я когда-либо чувствовала»: Эшли Грэм поделилась невероятным фото рождения сына

Звезды / Новости
10 марта 2020
Cosmo

Плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин в январе этого года впервые стали родителями. Красотка неоднократно делилась провокационными снимками во время беременности и призывала не стесняться своего тела. Однако 8-го марта в инстаграме модели появилось еще одно невероятное фото, которое как нельзя лучше иллюстрирует всю женскую силу и храбрость. Снимок запечатлел лицо девушки во время родов.

«Так выглядит могущественная сила и самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала. Мое невероятное достижение. В Международный женский день я поняла, что, не взирая на все испытания, которым мы поддаемся как женщины, мы все равно сильны и способны на великие свершения...» — подписала фото Эшли.

Нам кажется, это невероятно мужественно с ее стороны. Девушка лишний раз напоминает, что самая большая сила — это мы сами.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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