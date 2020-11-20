Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг скандального интервью принцессы Дианы

Звезды / Новости 20 ноября 2020

Cosmo

Скандальное интервью, которое принцесса Диана дала Мартину Баширу в программе «Панорама» на BBC 25 лет назад, не дает покоя королевской семье и публике до сих пор. Недавно журналиста обвинили в том, что он предоставил леди Ди поддельные документы, которые якобы доказывали, что высокопоставленные придворные сливали информацию о жизни королевской семьи спецслужбам.

Именно эта информация, по словам брата Дианы, графа Спенсера, стала для нее последнием аргументом в пользу того, чтобы все-таки дать откровенное интервью. В нем принцесса впервые рассказала об отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, своем сложном браке, депрессии и пищевых расстройствах. Тогда скандальное интервью посмотрели более 23 миллионов людей.

В связи с обвинениями в BBC решили инициировать расследование этой ситуации, которое уже поддержал старший сын леди Ди принц Уильям. «Независимое расследование — это шаг в правильном направлении. Это должно помочь узнать правду о действиях, которые привели к тому интервью «Панораме» и последующим решениям, принятым теми, кто работал на BBC в то время», — заявил Уильям.