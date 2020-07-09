«Это шокировало меня»: Эмбер Херд назвала Джеймса Франко, с которым по слухам у нее был секс, насильником

Звезды / Новости 9 июля 2020

Cosmo

Судебные разбирательства между бывшими возлюбленными Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжаются. И сопровождаются все новыми и новыми скандальными подробностями. Так, в своих показаниях Джонни Депп заявил, что Эмбер использовала его с самого начала их отношений.

А сегодня рассказал об отношениях бывшей с актером Джеймсом Франко, с которым, по слухам, у Эмбер Херд был секс прямо в пентхаусе мужа. Актеры познакомились на съемках. И по словам Джонни Деппа, он был шокирован, что Эмбер согласилась принимать участие в проекте «Дневники Аддерола» с ним, так как прямо называла Джеймса Франко насильником.

«Она рассказала мне много очень негативных вещей о Франко. О том, что он пытался поцеловать ее, и домогался ее на съемках предыдущего фильма. Она назвала его насильником и что он довольно агрессивен в своих действиях по отношению к ней», — рассказал Джонни Депп в суде, сделав очень серьезное заявление.