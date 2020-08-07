«Это умиротворение»: Камерон Диаз откровенно рассказала о завершении карьеры

Звезды / Новости 7 августа 2020

Cosmo

Камерон Диаз, которая не так давно впервые стала мамой, пропала с экранов решительно и незаметно — без громких заявлений и новостей в прессе. Так, последним фильмом актрисы стал мюзикл «Энни» 2014 года, и только сейчас она решилась заговорить о завершении карьеры.

Почему Камерон Диаз ушла из кино она рассказала в интервью своей коллеге Гвинет Пэлтроу:

«Я работала так долго и так тяжело, снимаясь в фильмах и прочее… И у меня совсем не оставалось времени на личную жизнь. Поэтому я решила перестать сниматься и сконцентрироваться на себе, отношениях с семьей и друзьями. Тогда я встретила Бенджамина и мы поженились буквально в тот же момент, потому что оба почувствовали, что нам это нужно».

На вопрос, какого это — отказаться от такой головокружительной карьеры, Камерон ответила со счастливой улыбкой:

«Это умиротворение. Теперь у меня на душе спокойно и я наконец могу позаботиться о себе. Не все смогут меня понять, но работать на том уровне и быть публичным — это постоянное напряжение и отдача энергии.

Когда я остановилась, я по-настоящему посмотрела на свою жизнь и увидела, как все обстоит на самом деле. Потому что когда ты работаешь над фильмом — это прекрасная отговорка. Ты работаешь по 12 часов на день, тебя нет месяцами и нет времени об этом подумать».

Сейчас звезда полностью погружена в собственные проекты и вместе с мужем воспитывает крошку-дочь.