«Это высосало из меня жизнь»: Дженнифер Энистон сделала шокирующее признание об уходе из кино

Звезды / Новости 30 сентября 2020

Cosmo

Актриса Дженнифер Энистон — одна из любимых звезд не одного поколения. Помимо легендарной роли в сериале «Друзья», мы знаем и любим ее по многим успешным кинопроектам. И каково же было удивление фанатов, когда Дженнифер Энистон призналась, что задумывалась о завершении актерской карьеры.

Об этом звезда рассказала в интервью для подкаста: «Последние два года я задумывалась об этом. Это было после проекта, который закончился, и тогда я подумала: «Это прямо-таки высосало из меня жизнь. И я не знаю, действительно ли это то, что мне интересно. Это был сыроватый проект. После ты всегда говоришь себе: «Я больше никогда этого не сделаю! Никогда больше!».

На радость нам и всем поклонникам, Дженнифер таки не приняла это кардинальное решение (по крайней мере, пока что). Очень ждем новых классных проектов с актрисой в главной роли.