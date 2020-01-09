Это война: друг королевской семьи подтвердил информацию о вражде принца Гарри с принцем Уильямом

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

Вчера вечером мир потрясла сенсационная новость: Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от своих королевских обязанностей и стать финансово независимыми от семьи. Более того, герцоги даже жить планируют на две страны, возможно, предположительно переехав в Канаду. Сразу же после громкого заявления друг принца Гарри, британский журналист Том Брэдби поделился еще одной скандальной информацией, подтвердив служи о вражде между братьями-принцами.

«Думаю, много людей, включительно со мной и самими принцами, мечтают о том, чтобы в их отношениях снова воцарился мир и близость. Надеюсь, чудо случится, и они снова будут лучшими друзьями. Это в больших семьях такое происходит, сложности неизбежны!», — рассказал журналист в эфире шоу Good Morning Britain.

Пирс Морган, ведущий шоу, прокомментировал:

«Конечно, публичные семейные разногласия — всегда крайне сложная история».

Брэдби ответил следующее:

«Не только публичные разногласия, но и раздор внутри семейного бизнеса. Вы работаете, имеете свои амбиции и желания, логично, что балансировать между интересами друг друга сложно».

По словам еще одного инсайдера, заявление Гарри и Меган привело Уильяма и их отца, Чарльза, в ярость — обстановка в королевской семье накалена до предела.