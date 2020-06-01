Это все карантин: в сети обсуждают располневшую фигуру Леди Гаги

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

Карантин разделил всех нас на две группы — тех, кто усердно худеет к его окончанию, пробуя новые диеты и изнуряя себя тренировками, и тех, кто позволил себе дать слабину и действительно отдохнуть на самоизоляции.

И кажется, к последним присоединилась и певица Леди Гага: сегодня в сеть попали снимки располневшей звезды, которые не на шутку удивили всех фанатов. Папарацци подловили певицу во время прогулки с бойфрендом. В обтягивающих лосинах и спортивном топе, Леди Гага даже не пыталась утаить несколько лишних кг, набранных за время карантина, — за это мы ее и любим! За уверенность в себе и смелость быть собой.