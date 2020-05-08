«Это было не для саморекламы»: тренер Адель рассказал, как певица похудела на 45 килограмм

Звезды / Новости 8 мая 2020

Cosmo

В последнее время об Адель пишут все мировые СМИ, ведь певица после долгих месяцев затишья певица вернулась к публичной жизни совершенно другой. За год Адель похудела на 45 килограмм и, конечно же, перемены дались ей нелегко. О том, как певица сбросила лишний вес, журналистам Daily Mail рассказал ее бывший личный тренер Пит Джерасимо.

«Когда мы с Адель начали борьбу с килограммами, нашей целью не было сделать ее суперстройной. Мы занимались ее здоровьем. Это было особенно важно после беременности и хирургического вмешательства. Перед началом тура в поддержку альбома «25» нам нужно было готовиться жить в изнурительном графике 13 месяцев. Тогда она и начала тренироваться и корректировать питание».

Также Джерасимо рассказал, как на Адель повлияли перемены в личной жизни: развод с мужем и рождение ребенка:

«После переезда в Лос-Анджелес в ее жизни произошли серьезные личные перемены. Вполне естественно, что с изменениями появляется новый взгляд на саму себя и желание стать лучше. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я невероятно счастлив и горжусь ею! Эти метаморфозы произошли не для того, чтобы увеличить продажи альбомов, не для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Она сделала это для себя и своего сына Анджело».