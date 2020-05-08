«Это было не для саморекламы»: тренер Адель рассказал, как певица похудела на 45 килограмм

Звезды / Новости
8 мая 2020
Cosmo

         

В последнее время об Адель пишут все мировые СМИ, ведь певица после долгих месяцев затишья певица вернулась к публичной жизни совершенно другой. За год Адель похудела на 45 килограмм и, конечно же, перемены дались ей нелегко. О том, как певица сбросила лишний вес, журналистам Daily Mail рассказал ее бывший личный тренер Пит Джерасимо.

«Когда мы с Адель начали борьбу с килограммами, нашей целью не было сделать ее суперстройной. Мы занимались ее здоровьем. Это было особенно важно после беременности и хирургического вмешательства. Перед началом тура в поддержку альбома «25» нам нужно было готовиться жить в изнурительном графике 13 месяцев. Тогда она и начала тренироваться и корректировать питание».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele) 5 Май 2020 в 9:38 PDT

Также Джерасимо рассказал, как на Адель повлияли перемены в личной жизни: развод с мужем и рождение ребенка:

«После переезда в Лос-Анджелес в ее жизни произошли серьезные личные перемены. Вполне естественно, что с изменениями появляется новый взгляд на саму себя и желание стать лучше. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я невероятно счастлив и горжусь ею! Эти метаморфозы произошли не для того, чтобы увеличить продажи альбомов, не для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Она сделала это для себя и своего сына Анджело».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele) 24 Окт 2019 в 12:58 PDT

3 5 2
Автор: Анастасия Благодарная
Спецпроекты
5 кроків до свідомого

життя сучасної дівчини
Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Какие отношения между Ким Кардашьян и Канье Уэстом
3
Тренер Адель рассказал, почему она решила похудеть
4
Стало известно, в каком доме живут Меган Маркл и принц Гарри
5
Кейт Миддлтон рассказала о жизни на карантине
Звезды / Новости

Бэби-бум продолжается: тот самый Рон из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

Поздравляем Руперта и его супругу!  

Звезды / Новости

Это официально: Ариана Гранде показала своего нового парня

В клипе «Stuck with U». 

Звезды / Новости
Это интересно

Кортни Кокс рассказала, какую серию «Друзей» любит больше всего

Сегодня же пересмотрим!

Stay home with Cosmopolitan
1
Наболело: Дженнифер Энистон гневно высказалась в Instagram о коронавирусе
2
«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом
3
Новые правила: до какого числа продлили карантин в Украине и на каких условиях
4
61-летняя Мадонна переболела коронавирусом
5
У wish-list: благодійний фонд випустив Добрий блокнот, що надихає змінювати світ
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом

Из первых уст.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Браслеты вместо колец и новое тату: Джиджи Хадид и Зейна Малика заподозрили в помолвке

Логичный шаг после недавних новостей!  

Звезды / Новости

Не один: Брэд Питт проводит карантин с известной актрисой

Неужели они все-таки вместе? 

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
«Когда в 36 лет у меня уже не было ни мужа, ни детей, мне пришлось все объяснить», — Ольга Руднева
3
Нова картина Бенксі і майстер-клас з пошиття кейпу від Клер Вейт Келлер: добрі новини п’ятниці
4
Новая жизнь: гороскоп на май для всех знаков зодиака
5
6 украинских брендов, которые делают крутые сумки
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это ее шоу»: Меган Маркл раскритиковали за видео с малышом Арчи, опубликованное в день его рождения

Согласна с таким мнением? 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Илон Маск и Граймс назвали своего сына X Æ A-12 и рассказали, что это значит

Ну очень необычно!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

Как не впасть в депрессию на карантине: Марго Робби сняла видео с ценными советами

Итак, берем ручку и блокнот.

Звезды / Новости

Конец 2-летнего романа: Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

А ведь красивая была пара.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Нам нужно поговорить»: Елена Зеленская обратилась к украинцам с просьбой в новом видео

Это важно!

Звезды / Новости
Это интересно

Уже бестселлер: автобиография Гарри и Меган побила рекорды продаж еще до выхода в свет

Просто невероятно!  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Малышу Арчи — год! Как принц Гарри и Меган Маркл празднуют первый день рождения сына

В планах семьи — Zoom-вечеринка и особенный торт!  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Попытки суицида и проблемы с психическим здоровьем: принцы Уильям и Гарри в ярости из-за нового сериала о принцессе Диане

Их можно понять.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Грубая, требовательная и закомплексованная»: оператор, работавший с Меган Маркл во время съемок «Форс-мажоров», рассказал о ее характере

Неожиданно. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.