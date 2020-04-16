«Это я сделала его таким, какой он есть»: 58-летняя актриса рассказала, как учила целоваться Брэда Питта

Звезды / Новости 16 апреля 2020

Cosmo

Даже во время карантина Брэд Питт продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых персон в прессе. Очередной инфоповод на днях дала его коллега по фильму «Услуга» Элизабет Макговерн. Актриса приняла участие в Youtube-шоу Келли Кларксон, где вспомнила их совместные съемки и рассказала о том, как учила главного голливудского холостяка целоваться.

«Есть способы зарабатывать на жизнь и похуже, так что я не жаловалась! Но он действительно много раз ударялся о мои зубы. Это я сделала таким, какой он есть сейчас. Он всему научился у меня», — призналась Элизабет.

Вот это да!