«Это заставило меня двигаться дальше»: Лиам Хемсворт рассказал, как пережил болезненный развод с Майли Сайрус

Звезды / Новости 7 апреля 2020

Cosmo

После развода Лиам Хемсворт и Майли Сайрус быстро окунулись в новые отношения, в связи с чем поклонники решили, что расставание далось им безболезненно. Однако, на самом деле все было совсем не так. В новом интервью для австралийской версии журнала Men`s Health актер рассказал, что помогло пережить нму непростые времена. Так, Хемсворт признался, что сразу после развода начал работать над своей физической формой ради роли в сериале «Самая опасная игра» (Most Dangerous Game).

«Большую часть времени я провел, бегая по улицам. Это заставило меня двигаться дальше. Я пробегал по десять километров в день, чего никогда ранее в своей жизни не делал. Все шесть месяцев спорт помогал мне сохранять разум чистым и восстанавливать душевное равновесие», — рассказал актер.

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