«Это женская обида и злость»: Владимир Остапчук прокомментировал заявление бывшей жены о его изменах

Звезды / Новости
30 января 2020
Cosmo

Владимир Остапчук развод измены

На днях сеть взорвало интервью Елены Войченко о том, что причиной ее развода с Владимиром Остапчуком стали его многочисленные измены. На обвинения бывшей жены телеведущий отреагировал в своем Instagram.

«Да, я знаю, что вы думаете «а почему же он молчит» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу.

Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость.

Владимир Остапчук бывшая жена

Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное наших прекрасных детей» , написал Владимир.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko
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