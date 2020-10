«Этот брак с первого дня был настоящим адом»: обнародованы фрагменты самого скандального интервью принцессы Дианы

Тайны жизни и смерти принцессы Дианы до сих пор не дают покоя поклонникам королевской семьи. На телевидении появляется огромное количество документальных фильмов, посвященных «королеве сердец», и практически каждый из них просто взрывает британскую прессу.

Та же участь постигла и новый фильм «Диана: правда за интервью» (Diana: The Truth Behind the Interview), в котором были опубликованы фрагменты из самого засекреченного интервью леди Ди — его она дала бывшему редактору Daily Telegraph Максу Гастингсу. Оно получилось настолько откровенным и скандальным, что было обнародовано лишь спустя 25 лет.

В нем принцесса Диана рассказала о дворцовом заговоре против нее, о будущем монархии, а также о браке с принцем Чарльзом. В частности леди Ди отметила, что «этот брак с первого дня был настоящим адом». Также она призналась, что видит будущим королем сына Уильяма, а не супруга.