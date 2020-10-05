Ева Мендес ответила на критику о редких выходах в свет вместе с супругом: «Я лучше буду дома»

Звезды / Новости 5 октября 2020

Cosmo

Ева Мендес и Райан Гослинг — однозначно, одна из самых скрытных пар Голливуда. И кто знает, может как раз в этом и состоит их секрет крепкого и счастливого брака. Супруги крайне редко публично рассказывают о своих отношениях, а в период эпидемии и вовсе пропали с радаров папарацци.

Но если от первых им удалось скрыться, то от поклонников в Сети — нет. На днях Ева опубликовала снимок, на котором бегает по пляжу в роскошном черном платье. А в подписи призналась, что в этом году ни на пробежке, ни на пляже не была. Один из фанатов решил подколоть актрису, посоветовав Райану почаще выводить ее в свет.

Ева Мендес молниеносно и очень мудро отреагировала. «Спасибо, у меня и так все хорошо. Я лучше буду дома с моим мужчиной, чем где-либо еще в мире», — ответила на критику актриса. Браво!