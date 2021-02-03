«Он годами издевался надо мной»: Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 

Звезды / Новости
3 февраля 2021
Cosmo

На днях Эван Рэйчел Вуд решилась на смелое признание — актриса рассказала о том, что подвергалась систематическому насилию со стороны Мэрилина Мэнсона, когда они были в отношениях. Об этом девушка написала в своем инстаграм. 

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, которорого весь мир знает как Мэрилина Мэнсона. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами издевался надо мной. Мне промывали мозги, мной манипулировали и заставляли подчиняться. С меня хватит жизни в постоянном страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного  человека и призвать индустрию остановить его, прежде чем он уничтожит еще чью-нибудь жизнь. Я выступаю от имени всех жертв, которые больше не будут молчать», — написала звезда. 

Эван Рэйчел Вуд

После этого, по информации издания Vanity Fair, подобные обвинения в адрес певца выдвинули еще четыре женщины. Сам Мэрилин Мэнсон уже успел отреагировать на обвинения Эван Рэйчел Вуд, назвав ее слова «чудовищным искажением реальности». 

Напомним, Мэнсон и Вуд встречались с 2006 по 2008 год. Позже они возобновили отношения и обручились в 2010 году, однако через полгода расторгли помолвку. 

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Фото: Gettyimages
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