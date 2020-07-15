Эван Шпигель рассказал о том, как относится к бывшему мужу Миранды Керр Орландо Блуму

Звезды / Новости 15 июля 2020

Cosmo

Некоторым парам даже после расставания удается сохранить удивительно теплые дружеские отношения. В их числе, в частности, Миранда Керр и Орландо Блум. После развода звезды продолжают тесно общаться и проводить время со своим сыном Флинном.

Нынешний супруг модели Эван Шпигель, с которым они воспитывают двух сыновей, искренне восторгается таким подходом и полностью его поддерживает. Об этом сооснователь Snapchat рассказал в интервью для издания WSJ.

«Отношения Миранды и Орландо после развода очень отличаются от того, что я видел ранее (родители Шпигеля развелись в 2007 году после 20 лет совместной жизни — прим.ред.). Я вовсе не пытаюсь заменить Флинну отца. Я просто чувствую себя частью его команды», — признался Эван.

Также Шпигель отметил, что они с женой всегда рады видеть Блума в своем доме:

«Это еще одна из особенностей, которые я люблю в Миранде. Она всегда всем рада. Это такой ее австралийский подход».

Пример для подражания!

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