«Он ее очень ранил»: что думает Кейт Миддлтон о решении принца Гарри сложить полномочия

Звезды / Новости 13 января 2020

Cosmo

На новом праздничном фото, опубликованном в день рождения Кейт Миддлтон (и на следующий день после объявления о сложении полномочий принца Гарри и Меган Маркл), лучезарная герцогиня выглядит абсолютно счастливой. Однако, на самом деле, она была ошарашена и расстроена решением герцогов Сассекских не меньше других членов королевской семьи. Об этом инсайдеры рассказали изданию Us Weekly.

«Когда Гарри чувствовал себя подавленным или когда у него были проблемы, Уильям всегда был рядом с ним, так же как и Кейт. Он ее очень ранил своим решением. Кейт всегда поддерживала Гарри еще до того, как Меган появилась в семье. И ей очень неприятно видеть своего мужа таким расстроенным», — заявили они. К слову, принц Уильям и правда очень огорчен тем, что сейчас они с братом «каждый сам по себе», о чем он признался в разговоре с близким другом.

Напомним, сегодня королева Елизавета встретится с сыном и внуками в Сандрингеме, где они обсудят сложившуюся ситуацию и возможные пути ее решения. Будем ждать новостей!