«Ей нужно больше личного пространства»: инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста

Звезды / Новости 14 мая 2020

Cosmo

Как предупреждали психологи, не все пары смогут пережить карантин, который оставил их взаперти на 24 часа в сутки/7 дней в неделю. С проблемами столкнулись и Ким Кардашьян с Канье Уэстом. Как сообщают инсайдеры, супруги не могут договориться о разделении домашних обязанностей и не только.

« Ким чувствует, что ей нужно больше свободного пространства. Она пытается быть хорошей мамой, сфокусироваться учебе в юридической школе и своих рабочих обязанностях, но ей сложно справиться со всем этим без помощи Канье » , — отметили они.

Что же, надеемся, что супругам удастся преодолеть кризисный период и научиться ценить друг друга еще больше, чем прежде.