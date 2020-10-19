Фанаты ликуют: Адель намекнула на возвращение на сцену

Звезды / Новости 19 октября 2020

Cosmo

Грусти поклонников не было предела, когда певица Адель объявила об окончании музыкальной карьеры. В сети даже запустили нашумевший флешмоб, призывающий звезду изменить свое решение. Тогда это не сработало. Последний альбом Адель вышел 5 лет назад.

Но на днях певица сделала интригующее заявление. Уже 24 октября звезда станет гостьей шоу Saturday Night Live. И вот что она рассказала об этом эфире у себя в инстаграм:

«Я так взволнована! И даже напугана. Это будет мой первый хостинг-концерт на SNL. Я всегда хотела этого, но не находила возможности. Если и наступил момент для любого из нас прыгнуть головой вниз с закрытыми глазами и надеяться на лучшее, то 2020 подходит идеально, верно?», — написала певица.

Поклонники сразу же предположили, что Адель представит на шоу новую песню. А если повезет — и целый альбом. Заинтригованы и очень ждем.