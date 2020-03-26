Fashion against corona: українські дизайнери виготовлятимуть маски й захисні костюми для медиків

Мода / Fashion news
26 марта 2020
Cosmo

До боротьби проти коронавірусу долучаються все більше й більше людей. Тепер серед них і українські дизайнери. Вони власними силами відшивають маски й захисні костюми для медиків, які безпосередньо залучені до боротьби з епідемією. Ініціатором таких дій стала Світлана Бевза. Дизайнерка у своєму інстаграмі опублікувала відеозвернення, в якому пояснює подібне рішення і закликає всіх бути соціально відповідальними.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BEVZA (@bevza) 21 Бер 2020 р. о 8:38 PDT

Згодом її підтримав й Іван Фролов. Команда бренду долучилась до створення захисних масок й спецкостюмів. Зараз вони також намагаються збільшити обсяг виробництва, використовують всі можливі ресурси й залучають якомога більше партнерів задля збільшення результату.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart) 25 Бер 2020 р. о 12:06 PDT

До ініціативи вже долучились такі українські бренди як The Coat by Katya Silchenko і Landa. З їх допомогою вдасться відшити ще більше необхідного спецодягу. Також український бренд Wildwood намагається убезпечити якомога більшу кількість людей. На кожен запит в дірект інстаграму вони надсилають одну безкоштовну маску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений STYLIST (@nastasssiya) 25 Бер 2020 р. о 9:43 PDT

0 5 0
Автор: Tania Suhachova
Фото: instagram @frolovheart
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Оксана Ботурчук: "Бути

сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Оксана Ботурчук: "Бути сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
3
20 женственных образов с платьем на все времена
4
Фото дня: команда бренда Frolov пошила костюмы для медиков
5
Ральф Лорен передал рекордную сумму на борьбу с коронавирусом
Мода / Fashion news
Это интересно

Чистая провокация: олимпийские спортсменки позируют в чувственном белье в новом кампейне Agent Provocateur

Прекрасные тела и сила духа. Вот она, настоящая мотивация!  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Будь Екоїстом: Intertop закликає долучитись до маніфесту свідомого споживання

Піклуватись про природу — означає піклуватись про себе.

Мода / Fashion news

Новые бренды и главные тенденции 2020 в кампейне ЦУМ

Новые бренды, последние коллекции и самые горячие тенденции!  

Мода / Fashion news

Модный must-have 2020: кроссовки Reebok Zig Kinetica, идеально сочетающие последние тенденции и комфорт

Отличный выбор для тренировок и просто на каждый день!  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Гардероб мечты: Кайли Дженнер показала коллекцию сумок

Хотим все!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Мнение ученых: одежду какого цвета нужно носить, чтобы получить повышение

Позитивный ответ зависит от множества факторов.

Loading...
Мода / Fashion news

Больше цвета: H&M Studio представили новую коллекцию в самых модных оттенках сезона весна-лето 2020

Красочные худи, костюмы с абстракциями и платья в самом модном цвете 2020-го.  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

И снова лучшие: названы 10 самых популярных брендов модной индустрии

Лидером вот уже второй раз подряд становится один и тот же бренд.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Главный цвет: Pantone назвал самые модные оттенки 2020 года

Традиционно оцениваем трендовую палитру.

Мода / Fashion news

Модная ностальгия: тренды 90-х, которые снова возвращаются

Показываем, как их носить, чтобы выглядеть, как звезда street-style!  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

От одежды до секс-игрушек: бренд Christopher Kane выпустил вибратор

Кажется, мы уже знаем, что хотим на День всех влюбленных. А ты?

Мода / Fashion news

Adidas Originals запускает масштабную кампанию «Superstar. Меняем игру»

Посвященную легендарной модели кроссовок Superstar, которая является неотъемлемой частью уличной культуры.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Reebok HIIT TR: инновация высокой интенсивности

Reebok представил первые кроссовки, созданные специально для высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Выглядит на 30: сексапильная Дженнифер Лопес снялась в новом кампейне Guess

Это, пожалуй, лучшая съемка звезды за последнее время.

Мода / Fashion news
Об этом все говорят

Дорога появляется под ногами идущего: первый фильм об украинском дизайнере Andre Tan

Человек, который превратил свое имя в узнаваемый бренд.

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Это официально: 3 апреля Disney+ выпускает фильм при участии Меган Маркл
3
11 добрих новин четверга, які нам зараз дуже потрібні
4
Stay home: Лера Бородина, Monatik, Надя Дорофеева, NK и другие украинские звезды показали домашние «офисы»
5
Как организовать продуктивную работу дома: полезные советы от Сони Плакидюк
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.