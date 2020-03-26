Fashion against corona: українські дизайнери виготовлятимуть маски й захисні костюми для медиків

Мода / Fashion news 26 марта 2020

Cosmo

До боротьби проти коронавірусу долучаються все більше й більше людей. Тепер серед них і українські дизайнери. Вони власними силами відшивають маски й захисні костюми для медиків, які безпосередньо залучені до боротьби з епідемією. Ініціатором таких дій стала Світлана Бевза. Дизайнерка у своєму інстаграмі опублікувала відеозвернення, в якому пояснює подібне рішення і закликає всіх бути соціально відповідальними.

Згодом її підтримав й Іван Фролов. Команда бренду долучилась до створення захисних масок й спецкостюмів. Зараз вони також намагаються збільшити обсяг виробництва, використовують всі можливі ресурси й залучають якомога більше партнерів задля збільшення результату.

До ініціативи вже долучились такі українські бренди як The Coat by Katya Silchenko і Landa. З їх допомогою вдасться відшити ще більше необхідного спецодягу. Також український бренд Wildwood намагається убезпечити якомога більшу кількість людей. На кожен запит в дірект інстаграму вони надсилають одну безкоштовну маску.