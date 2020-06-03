Фигура, как у 20-летней: личный повар Наоми Кэмпбелл рассказал о ее необычной диете

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

В свои 50 лет супермодель Наоми Кэмпбелл остается в идеальной форме и, как оказалось, дело не только в хорошей генетике. На днях о том, как звезде удается сохранять стройную фигуру, в интервью рассказал ее личный шеф-повар Шон Джон.

Ямайский кулинар проработал с Наоми 10 лет и отмечает, что она соблюдает жесткий режим питания. Кэмпбелл позволяет себе всего один прием пищи в сутки и придерживается придерживается принципов растафарианства. Эта система питания популярна на Ямайке, которая запрещает употребление мяса и соли. Также акцент здесь делается на органических продуктах.

«Я готовил для нее более 10 лет. У нее дома есть личный штат, но я готовил для нее одно хорошее блюдо в ней, супер органическое и по-настоящему здоровое», — рассказал шеф-повар.

Также он отметил, что своим привычкам Наоми не изменяет даже во время перелетов и для путешествий он ей также готовит полезные блюда.