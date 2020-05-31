Скандал: Forbes лишил Кайли Дженнер звания самой молодой миллиардерши из-за лжи и поддельных налоговых деклараций

Звезды / Новости 31 мая 2020

Cosmo

В 2018 году Кайли Дженнер была признана самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Однако недавно издание пересмотреоло свое решение и сообщило о том, что звезда и ее семья преувеличивали успех и масштаб их косметического бизнеса, начиная с 2016-ого года, и подавали журналистам поддельные налоговые декларации.

Оказалось, что капитал Кайли даже после продажи доли ее бренда Kylie Cosmetics компании Coty Inc., стоимость которой составила 340 миллионов долларов, равен примерно 900 миллионам долларов.

Сама Кайли уже отреагировала на решение Forbes в своем Twitter.

«Я думала, что это авторитетный сайт. Но все, что я вижу сейчас — лишь ряд неточных заявлений и недоказанных предположений. Я никогда не просила ни о каком звании и не врала», — заявила она.