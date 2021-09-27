Элегантная и очень опасная: Анджелина Джоли снова была замечена на романтическом ужине с The Weeknd

Звезды / Новости
27 сентября 2021
Cosmo

В конце июня в сети появились слухи о предполагаемом романе Анджелины Джоли и The Weeknd — звезд, у которых, казалось бы, нет ничего общего, но которые, тем не менее, стали часто проводить время вместе (они были замечены вместе в ресторане, а затем на частном концерте — Прим. ред.). Очередной интригующий совместный выход знаменитостей состоялся в минувшую субботу — Энджи и Абель снова отправились на романтический ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике. На место встречи звезды прибыли по отдельности, однако покинули его спустя несколько часов уже вместе — Джоли села на заднее сиденье автомобиля своего спутника, после чего они, по словам очевидцев, отправились в его особняк Бель-Эйр (фото и видео ищи здесь).

Для встречи с музыкантом актриса выбрала соблазнительный черный total look, состоящий из длинного платья, лодочек и легкого пальто. The Weeknd поддержал цветовую гамму, представ в объективах папарацци в черной куртке с белой строчкой, темных джинсах и ботинках.

Что скажешь по поводу предполагаемой новой пары?

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Фото: Gettyimages
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