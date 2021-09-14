Самое трогательное фото дня: брат Кейт Миддлтон женился на своей возлюбленной Ализе Тевене

Звезды / Новости
14 сентября 2021
Cosmo

В Великобритании стало одним завидным холостяком меньше — в минувшую субботу брат Кейт Миддлтон Джеймс женился на своей возлюбленной Ализе Тевене. Радостной новостью он поделился в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав трогательное фото, на котором молодожены просто сияют от счастья. 

«Мистер и миссис Миддлтон. Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивой деревне Борм-ле-Мимоза. Невозможно описать словами, насколько я счастлив», — написал под фото Джеймс.

Какие красивые!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, instagram.com/jmidy
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