Фото дня: Екатерина Кухар в соблазнительном платье цвета фуксии на обложке сентябрьского Cosmopolitan

Звезды / Новости 7 сентября 2020

Cosmo

Girls, мы знаем, как вы ждали новенький Cosmo, и вот, этот момент наступил! Встречайте наш яркий сентябрь с невероятной Екатериной Кухар на обложке. В самом долгожданном и особенном номере, который доказывает, что жизнь продолжается, читайте о таком:

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Видео: HDFashion