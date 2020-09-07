Фото дня: Екатерина Кухар в соблазнительном платье цвета фуксии на обложке сентябрьского Cosmopolitan
Girls, мы знаем, как вы ждали новенький Cosmo, и вот, этот момент наступил! Встречайте наш яркий сентябрь с невероятной Екатериной Кухар на обложке. В самом долгожданном и особенном номере, который доказывает, что жизнь продолжается, читайте о таком:
- Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина
- Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике
- Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах
- Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше
- Афера века: точки G не существует, расходимся
- Интервью с Екатериной Кухар в совместном спецпроекте с Porsche и еще очень много интересного!
Публикация от Cosmopolitan Ukraine (@cosmopolitanukraine) 6 Сен 2020 в 11:32 PDT
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Видео: HDFashion