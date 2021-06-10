Фото дня: Канье Уэст и Ирина Шейк отдыхают вместе во Франции

Звезды / Новости
10 июня 2021
Cosmo

Недавно в сети появились слухи о том, что Канье Уэст, который недавно расстался с Ким Кардашьян, встречается с Ириной Шейк. Поклонники обоих восприняли их не всерьез, однако на днях звезды дали еще один повод для разговоров об их романе. Так, фотографы издания The Daily Mail запечатлели Ирину и Канье вместе... во Франции, где рэпер отметил свое 44-летие (фото ищи здесь). 

По информации издания TMZ, звезды «улыбались и прогуливались по территории роскошного бутик-отеля — сначала с друзьями, а затем вдвоем, и выглядели как настоящая пара».

Сами Шейк и Уэст слухи никак не комментируют. Что же, будем ждать новостей!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Как цветочек: выбираем стильный топ, как у Арианы Гранде
2
Кардиган, который пригодится всем этим летом: показывает Хейли Бибер
3
Теперь вместе: у Канье Уэста роман с Ириной Шейк
4
Учимся у королевы Летиции: как носить розовый цвет на работу
5
Must-buy: асимметричный топ, как у Ирины Шейк
Звезды / Новости

Милый фотофакт: модель Эмили ДиДонато впервые станет мамой

Поздравляем. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Самые трогательные фото: королева Елизавета II любуется розами, названными в честь принца Филиппа 

Вчера герцог Эдинбургский мог бы отметить свой 100-летний юбилей.

Звезды / Новости
Это интересно

Зачем Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон

И как на это отреагировала герцогиня Кембриджская. 

Звезды / Новости

Тайный мир Джонни Деппа: 9 неожиданных высказываний актера о дочери, красоте и мнении окружающих 

Сегодня актеру исполняется 58 лет.  

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Признание в любви: как Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с днем рождения

Спойлер: очень трогательно.   

Loading...
Звезды / Новости

5 звезд Голливуда, которые кардинально похудели у нас на глазах

Как им это удалось?

Читайте также
1
Самые стильные топы этого лета
2
Лучшие льняные платья на лето
3
14 профессиональных брендов ухода, которые решают проблему акне, морщин и пигментации
4
Валерія Гузема, Ксенія та Антон Шнайдери, Ольга Руднєва, Альона Масюткіна та інші інфлюенсери взяли участь у першій sustainable-подорожі
5
Как убрать синяки под глазами без консилера
Звезды / Новости
Это интересно

Кейт и Уильям посвятили трогательный пост Меган и Гарри — в честь рождения их дочери

Мимими дня.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Теперь их четверо: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз

Отличные новости!

Звезды / Новости

Полупрозрачное платье и короткие волосы: роскошная Рианна на обложке глянца

В роли стилиста и фотографа — сама певица. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Самые романтичные фото дня: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Лос-Анджелесе

Нам кажется, что здесь все очевидно!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Снова один: 51-летний Мэттью Перри расстался со своей 29-летней невестой

Очень жаль!

Звезды / Новости

Это надо видеть: Кортни Кокс и Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из «Друзей»

Видео дня!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Брэд Питт закрутил роман с актрисой, младше его на 20 лет

Ты точно ее знаешь — она была одной из номинанток «Оскара 2021».

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер впервые рассказали о своих чувствах во время съемок в «Друзьях»

Мы так и знали!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Это не конец: Анджелина Джоли не согласна с решением суда в деле об опеке

Процесс, который затянулся на годы, наконец завершен. Но Аджелина намерена его возобновить.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.