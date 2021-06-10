Фото дня: Канье Уэст и Ирина Шейк отдыхают вместе во Франции

Звезды / Новости 10 июня 2021

Cosmo

Недавно в сети появились слухи о том, что Канье Уэст, который недавно расстался с Ким Кардашьян, встречается с Ириной Шейк. Поклонники обоих восприняли их не всерьез, однако на днях звезды дали еще один повод для разговоров об их романе. Так, фотографы издания The Daily Mail запечатлели Ирину и Канье вместе... во Франции, где рэпер отметил свое 44-летие (фото ищи здесь).

По информации издания TMZ, звезды «улыбались и прогуливались по территории роскошного бутик-отеля — сначала с друзьями, а затем вдвоем, и выглядели как настоящая пара».

Сами Шейк и Уэст слухи никак не комментируют. Что же, будем ждать новостей!