Фото дня: Ким Кардашьян в роскошном свадебном платье на презентации нового альбома Канье Уэста

Звезды / Новости 27 августа 2021

Cosmo

В четверг, 26 августа, на стадионе Солджер Филд в Чикаго состоялась презентация альбома Канье Уэста «Donda», и сегодня ее обсуждают все. Причина такого ажиотажа — в фееричном появлении на мероприятии бывшей супруги рэпера Ким Кардашьян. Так, во время исполнения финальной песни вечера «No Child Left Behind» звезда вышла на сцену в роскошном свадебном платье Balenciaga и белоснежной фате (фото ищи здесь).

Несмотря на все надежды поклонников на то, что это намек на воссоединение бывших возлюбленных, таким образом звезды просто отдали дань уважения своим отношениям и друг другу. «Ким была счастлива сделать это ради Канье на мероприятии, которое так много для него значит», — отметили инсайдеры в комментарии изданию TMZ.

Пример для подражания!