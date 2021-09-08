Самая красивая невеста и самые трогательные фото: Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла

Звезды / Новости 8 сентября 2021

Cosmo

Отношения 32-летней звезды сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз и 38-летнего режиссера Чарли Макдауэлла, которые начались в 2019 году, перешли на новый уровень — влюбленные стали мужем и женой. Фотографиями с торжества, которое состоялось еще в субботу. 4 сентября, звезды поделились в своих инстаграм-аккаунтах вчера.

На невесте было невероятно красивое кружевное платье Ralph Lauren, и она буквально светилась от счастья. «То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько волшебными были минувшие выходные, но неплохо начинать с магии...» — подписала один из кадров Лили.

«Я женился на самом щедром, заботливом и красивым человеке, которого когда-либо знал. Я люблю тебя», — написал в своем инстаграм Чарли.

Какие красивые!