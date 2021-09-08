Самая красивая невеста и самые трогательные фото: Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла

Звезды / Новости
8 сентября 2021
Cosmo

Отношения 32-летней звезды сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз и 38-летнего режиссера Чарли Макдауэлла, которые начались в 2019 году, перешли на новый уровень — влюбленные стали мужем и женой. Фотографиями с торжества, которое состоялось еще в субботу. 4 сентября, звезды поделились в своих инстаграм-аккаунтах вчера.

На невесте было невероятно красивое кружевное платье Ralph Lauren, и она буквально светилась от счастья. «То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько волшебными были минувшие выходные, но неплохо начинать с магии...» — подписала один из кадров Лили. 

«Я женился на самом щедром, заботливом и красивым человеке, которого когда-либо знал. Я люблю тебя», — написал в своем инстаграм Чарли. 

Какие красивые!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/lilyjcollins, instagram.com/charliemcdowell
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