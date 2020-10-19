Фото дня: новые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри
Не знаем, как ты, а мы обожаем традицию британской королевской семьи время от времени делиться трогательными официальными портретами. Именно благодаря им мир видит самые важные моменты из жизни членов монаршей семьи — от помолвки и свадьбы до взросления детей.
Меган Маркл и принц Гарри эту традицию, похоже, продолжают ценить даже после сложения своих королевских полномочий. Так, на днях в журнале Time появились новые черно-белые портреты супругов, приуроченные к их выступлению на виртуальном саммите TIME100. Снимки были сделаны фотографом Мэттом Сэйлзом в новом доме Меган и Гарри в Калифорнии.
Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted_new) 16 Окт 2020 в 5:48 PDT
Фото: Мэтт Сэйлз (instagram.com/msayles) для Times
Очень красивые!