Фото дня: новые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри

Звезды / Новости 19 октября 2020

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы обожаем традицию британской королевской семьи время от времени делиться трогательными официальными портретами. Именно благодаря им мир видит самые важные моменты из жизни членов монаршей семьи — от помолвки и свадьбы до взросления детей.

Меган Маркл и принц Гарри эту традицию, похоже, продолжают ценить даже после сложения своих королевских полномочий. Так, на днях в журнале Time появились новые черно-белые портреты супругов, приуроченные к их выступлению на виртуальном саммите TIME100. Снимки были сделаны фотографом Мэттом Сэйлзом в новом доме Меган и Гарри в Калифорнии.

Фото: Мэтт Сэйлз (instagram.com/msayles) для Times

Очень красивые!