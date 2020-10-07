Фото дня: Володимир Зеленський з дружиною Оленою на зустрічі з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом

Звезды / Новости 7 октября 2020

Cosmo

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали свій офіційний візит до Великобританії. Першим важливим моментом стала їхня зустріч з герцогом та герцогинею Кембриджськими — принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Про неї герцоги повідомили у своєму Twitter.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Своїми враженнями від зустрічі, що відбулась у Букінгемському палаці, перша леді України поділилась в Instagram. «Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам`ятається!» — написала Олена Зеленська.

Фото дня!