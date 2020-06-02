Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала свое обнаженное фото, которое выставят на аукцион

Звезды / Новости
2 июня 2020
Cosmo

          

Свое негативное отношение к коронавирусу актриса раньше уже показывала в Instagram, а теперь звезда решила перейти к более решительным действиям. Дженнифер Энистон позволила выставить на аукцион ее обнаженную фотографию 1995-го года.

           

«Мой дорогой друг Марк Селигер участвует в аукционе, где будут выставлены 25 его портретов, включая мой. 100% от продаж пойдет на борьбу с COVID-19 в организацию NAFC, которая предоставляет бесплатное тестирование на коронавирус и медицинское обслуживание… Еще раз спасибо Марку за то, что позволил мне быть частью этого», — написала актриса в Instagram.

В частности сообщается, что собранные средства будут направлены на оказание медицинских услуг для малообеспеченных американцев.

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
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