Фотодоказательства: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились
В сети давно ходили слухи о том, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно сыграли свадьбу — без громких празднований и внимания СМИ. И кажется, сегодня мы получили еще одно доказательство этому.
Так, Виктория Бекхэм поделилась у себя в Инстаграм свежим снимком сыновей — Круза и Бруклина. И на фото совершенно точно видно, что на безымянном пальце последнего — обручальное кольцо. И пока фанаты уже поздравляют молодую семью, мы ждем официальных подтверждений от пары.
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 13 Авг 2020 в 1:29 PDT