Фотодоказательства: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились

Звезды / Новости
14 августа 2020
Cosmo

В сети давно ходили слухи о том, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно сыграли свадьбу — без громких празднований и внимания СМИ. И кажется, сегодня мы получили еще одно доказательство этому.

Так, Виктория Бекхэм поделилась у себя в Инстаграм свежим снимком сыновей — Круза и Бруклина. И на фото совершенно точно видно, что на безымянном пальце последнего — обручальное кольцо. И пока фанаты уже поздравляют молодую семью, мы ждем официальных подтверждений от пары.

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Фото: instagram @nicolaannepeltz
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