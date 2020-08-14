Фотодоказательства: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились

Звезды / Новости 14 августа 2020

Cosmo

В сети давно ходили слухи о том, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно сыграли свадьбу — без громких празднований и внимания СМИ. И кажется, сегодня мы получили еще одно доказательство этому.

Так, Виктория Бекхэм поделилась у себя в Инстаграм свежим снимком сыновей — Круза и Бруклина. И на фото совершенно точно видно, что на безымянном пальце последнего — обручальное кольцо. И пока фанаты уже поздравляют молодую семью, мы ждем официальных подтверждений от пары.