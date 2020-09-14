Счастливы вместе: Эмилия Кларк была замечена на свидании со звездой сериала «Корона» Мэттом Смитом

Звезды / Новости
14 сентября 2020
Cosmo

В июле этого года в западной прессе появилась информация о том, что Эмилия Кларк встречается с помощником режиссера Томом Тернером — тогда они попали в объективы папарацци во время совместной прогулки со своими домашними питомцами). Однако, судя по всему, таким образом актриса пыталась отвлечь внимание от своего настоящего романа.

Так, на днях Эмилия была замечена на свидании со звездой сериала «Корона» Мэттом Смитом. Фотографы запечатлели звезд после ужина в одном из лондонских ресторанов — они гуляли по городу, улыбались и выглядели по-настоящему счастливыми (фото смотри здесь). 

Напомним, Кларк и Смит познакомились несколько лет назад на съемках фильма «Терминатор: Генезис». Сами звезды пока свой роман не комментируют, однако выглядят они вместе отлично, согласись! Будем ждать новостей.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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