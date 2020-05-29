Фотофакт: Кортни Кардашьян и Скотт Дисик провели выходные вместе после его расставания с Софией Ричи

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

На днях сеть взорвала новость о том, что Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет отношений. По словам инсайдеров, причиной послужило его очередное попадание в реабилитационный центр и слишком тесное общение с семейством Кардашьян-Дженнер.

Сам Скотт в момент, когда это стало известно, проводил выходные на курорте Амангири в штате Юта с бывшей женой Кортни Кардашьян и их детьми: 10-летним Мейсоном, 7-летней Пенелопой и 5-летним Рейном. Об этом стало известно их новых постов в Instagram-аккаунтах экс-супругов.

Исходя из того, что Дисик решил пережить сложное время в компании бывшей жены, поклонники их пары предположили, что в итоге они могут помириться. Хотя нам кажется, что это очередное проявление близких дружеских отношений между Кортни и Скоттом. А ты что скажешь?