Френдзона: инсайдеры рассказали правду об отношениях Ирины Шейк и Канье Уэста

Звезды / Новости 14 июля 2021

Cosmo

В сети не утихают слухи о романе Ирины Шейк и Канье Уэста, которые недавно были замечены во время совместного отдыха во Франции. Однако источники, приближенные к паре, утверждают, что на самом деле в их отношениях все не так просто и понятно, как может показаться на первый взгляд. Так, в комментарии изданию Page Six они заявили, что модель не отвечает взаимностью на чувства рэпера.

«Она любит его как друга, но не хочет отношений с ним», — отметили они, добавив также, что для того, чтобы избежать излишнего внимания прессы, модель даже отказалась от предложения рэпера вместе посетить Неделю моды в Париже.

«Ирина не хочет, чтобы кто-то говорил об их романе. Если бы они сейчас появились вместе в Париже, пресса обсуждала бы их отношения еще целый месяц».