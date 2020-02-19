Гардероб мечты: Кайли Дженнер показала коллекцию сумок

Мода / Fashion news
19 февраля 2020
Cosmo

Семейство Кардашьян-Дженнер знает толк в красивых вещах. Каждый новый образ девушек детально анализируют и разбирают до мельчайших подробностей. Именно поэтому побывать в гардеробной одной из сестер — это прямо-таки мечта многих модниц. И вот совсем недавно одна из них все же показала фанатам коллекцию своих сумок.

Кайли Дженнер приоткрыла завесу своего шкафа и продемонстрировала своим подписчикам в инстаграм коллекцию сумок, среди которых много Hermes, Louis Vuitton, Chanel и Saint Laurent. Кроме того, девушка также показала, какую сумку отдаст своей дочери Сторми, когда та подрастет и начнет интересоваться модой.

Мы, конечно, в восторге от такой внушительной коллекции. Хотим все!

0 5 0
Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
Спецпроекты
Прокачай свои навыки

ухода за кожей!
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Читайте также
1
6 главных обувных трендов весны-2020
2
Карл Лагерфельд: «Я родился, чтобы выжить»
3
10 фактов о Карле Лагерфельде, которые вы могли не знать
4
5 вещей из трикотажа, которые должны быть в весеннем гардеробе
5
Оттепель: одеваемся в переходный сезон в духе ранних 90-х
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Мнение ученых: одежду какого цвета нужно носить, чтобы получить повышение

Позитивный ответ зависит от множества факторов.

Мода / Fashion news

Больше цвета: H&M Studio представили новую коллекцию в самых модных оттенках сезона весна-лето 2020

Красочные худи, костюмы с абстракциями и платья в самом модном цвете 2020-го.  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

И снова лучшие: названы 10 самых популярных брендов модной индустрии

Лидером вот уже второй раз подряд становится один и тот же бренд.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Главный цвет: Pantone назвал самые модные оттенки 2020 года

Традиционно оцениваем трендовую палитру.

Мода / Fashion news

Модная ностальгия: тренды 90-х, которые снова возвращаются

Показываем, как их носить, чтобы выглядеть, как звезда street-style!  

Мода / Fashion news
Надо прочитать

От одежды до секс-игрушек: бренд Christopher Kane выпустил вибратор

Кажется, мы уже знаем, что хотим на День всех влюбленных. А ты?

Loading...
Мода / Fashion news

Adidas Originals запускает масштабную кампанию «Superstar. Меняем игру»

Посвященную легендарной модели кроссовок Superstar, которая является неотъемлемой частью уличной культуры.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Reebok HIIT TR: инновация высокой интенсивности

Reebok представил первые кроссовки, созданные специально для высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Выглядит на 30: сексапильная Дженнифер Лопес снялась в новом кампейне Guess

Это, пожалуй, лучшая съемка звезды за последнее время.

Мода / Fashion news
Об этом все говорят

Дорога появляется под ногами идущего: первый фильм об украинском дизайнере Andre Tan

Человек, который превратил свое имя в узнаваемый бренд.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Знай наших: Кьяра Ферраньи и другие fashion-иконы встретили Новый Год в топах украинского бренда

Хороший выбор для празднования главной вечеринки в году. 

Мода / Fashion news

Сила женщин: бренд Fox lingerie презентовал спецпроект о self-made woman

В нем известные и успешные женщины рассказали о своем пути и том, с какими проблемами на нем довелось столкнуться.  

Мода / Fashion news
Это интересно

Стало відомо, який бренд визнано найкращим у 2019 році

Завдяки новому дизайнеру. 

Мода / Fashion news
Об этом все говорят

Конец эпохи ангелов: Victoria's Secret больше не будет устраивать ежегодных показов

Неожиданный поворот в истории бренда.

Мода / Fashion news

Біллі Айліш спробувала себе в ролі дизайнера

На своїй сторінці в Instagram Біллі виклала відео з бекстейджу.

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Monatik c женой стали приглашенными гостями Brit Awards 2020
3
Это пожар: тверк Ирины Шейк на вечеринке после показа Burberry
4
10 лучших фильмов Джона Траволты
5
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.