Гардероб мечты: Кайли Дженнер показала коллекцию сумок

Мода / Fashion news 19 февраля 2020

Cosmo

Семейство Кардашьян-Дженнер знает толк в красивых вещах. Каждый новый образ девушек детально анализируют и разбирают до мельчайших подробностей. Именно поэтому побывать в гардеробной одной из сестер — это прямо-таки мечта многих модниц. И вот совсем недавно одна из них все же показала фанатам коллекцию своих сумок.

Кайли Дженнер приоткрыла завесу своего шкафа и продемонстрировала своим подписчикам в инстаграм коллекцию сумок, среди которых много Hermes, Louis Vuitton, Chanel и Saint Laurent. Кроме того, девушка также показала, какую сумку отдаст своей дочери Сторми, когда та подрастет и начнет интересоваться модой.

Мы, конечно, в восторге от такой внушительной коллекции. Хотим все!