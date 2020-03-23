Гарні новини: Ольга Куриленко переборола коронавірус

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

У голлівудської акторки українського походження Ольги Куриленко виявили коронавірус. Про це стало відомо тиждень тому. Куриленко розповідала про перебіг захворювання, а також час від часу повідомляла про свій стан. А вже вчора Ольга виклала в своєму інстаграмі нове фото. Пост вона присвятила Дню матері, який 22 березня відзначають в Англії, і розповіла про своє одужання.

За словами Ольги, спочатку її стан стрімко погіршився. Акторка відчувала жахливий головний біль, втому й мала високу температуру. Однак за декілька днів симптоми почали відступати. Вона зізналась, що зараз не відчуває жодних ознак хвороби і думає, що повністю одужала.

Ми дуже тішимось цій новині й закликаємо тебе не панікувати.